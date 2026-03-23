Орлов высказался об игре Джона Джона и Джона Дурана за «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об игре бразильского полузащитника Джона Джона и колумбийского форварда Джона Дурана за сине-бело-голубых. Эксперт считает, что зимние новички команды должны улучшать игру от матча к матчу.

«Мне кажется, Джон Джон и Джон Дуран всё-таки должны от матча к матчу улучшать игру. Пауза на сборные — возможность за две недели набирать форму и желание играть», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (49).