«Коринтианс» сделал предупреждение Мемфису Депаю за разговор по телефону — RMC Sport

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай был замечен за использованием мобильного телефона на скамейке запасных своей команды во время матча 8-го тура чемпионата Бразилии с «Фламенго» (1:1). Сотрудники тренерского штаба сделали ему предупреждение и напомнили о правилах, сообщает RMC Sport.

Бразилия — Серия А . 8-й тур
23 марта 2026, понедельник. 02:30 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
Окончен
1 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро
0:1 Пакета – 3'     1:1 Алберто – 19'    
Удаления: нет / Араужо – 52'

Нападающий покинул поле на 22-й минуте из-за дискомфорта в правом бедре. Он досматривал оставшуюся часть матча со скамейки запасных. Игрок был замечен за использованием телефона во втором тайме, что является нарушением правил лиги.

«Чтобы было ясно, мой телефонный разговор был исключительно для общения с медицинским персоналом. Я вышел (из раздевалки на скамейку запасных), чтобы выразить поддержку своей команде, хотя мог бы остаться в раздевалке, несмотря на травму», — написал Депай на своей странице в социальной сети Х.

По правилам Бразильской конфедерации футбола (CBF) игрокам, включая запасных, заменённых и удалённых, запрещено использовать электронное оборудование или системы связи.

Материалы по теме
«Арсенал» сделал предложение «Коринтиансу» по трансферу защитника — Daily Arsenal
