«Барселона» стала первой командой, обеспечившей себе место в ЛЧ на следующий сезон

Испанская «Барселона» стала первым клубом, которому удалось обеспечить себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Это случилось после победы сине-гранатовых над «Райо Вальекано» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги (1:0).

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая располагающийся на втором месте мадридский «Реал» на четыре очка. Далее следуют «Вильярреал» (58 очков) и мадридский «Атлетико» (57). «Бетис» (44) располагается на пятой строчке.

Таким образом, за девять туров до конца чемпионата каталонский клуб не сможет опуститься ниже четвёртого места, которое позволяет принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.