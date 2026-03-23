Александр Мостовой посвятил четверостишие Овечкину, забившему 1000-й гол в НХЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой посвятил четверостишие хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, забросившему 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф.

«Саня, весь мир ты снова удивил,

Когда свой тысячный забил,

Рекорд поставив неземной.

Мои аплодисменты, Александр Мостовой», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 16 шайб.