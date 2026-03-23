В «Динамо» прокомментировали восстановление Луиса Чавеса после травмы

В «Динамо» прокомментировали восстановление Луиса Чавеса после травмы
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал восстановление полузащитника команды Луиса Чавеса после травмы.

«Луис Чавес уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке. Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле. Его будущее в «Динамо»? Пусть играет», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Луис Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В текущем сезоне 30-летний футболист не попадал в заявку бело-голубых. Контракт с полузащитником рассчитан до лета 2027 года. Договор предусматривает опцию продления на сезон.

