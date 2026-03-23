«Атлетико» проигнорировал голы Винисиуса в дерби с «Реалом» в своём официальном аккаунте

Мадридский «Атлетико» проигнорировал голы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора при текстовой трансляции матча 29-го тура испанской Ла Лиги между командами. Победу в игре одержали «сливочные» со счётом 3:2.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

Официальный аккаунт «Атлетико» в социальной сети Х опубликовал голы матча, не упомянув Винисиуса, используя общие фразы «гол хозяев» или «Реал» сравнял счёт с пенальти». При этом был отмечен гол Вальверде, который вывел «Реал» вперёд.

Фото: Соцсети «Атлетико»

В этой встрече Винисиус отметился дублем. Футболист сравнял счёт на 52-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил с игры на 72-й минуте.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа на выезде встретится с «Мальоркой» 4 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в домашнем матче сыграют с «Барселоной».

