«Атлетико» проигнорировал голы Винисиуса в дерби с «Реалом» в своём официальном аккаунте

Мадридский «Атлетико» проигнорировал голы вингера «Реала» Винисиуса Жуниора при текстовой трансляции матча 29-го тура испанской Ла Лиги между командами. Победу в игре одержали «сливочные» со счётом 3:2.

Официальный аккаунт «Атлетико» в социальной сети Х опубликовал голы матча, не упомянув Винисиуса, используя общие фразы «гол хозяев» или «Реал» сравнял счёт с пенальти». При этом был отмечен гол Вальверде, который вывел «Реал» вперёд.

Фото: Соцсети «Атлетико»

В этой встрече Винисиус отметился дублем. Футболист сравнял счёт на 52-й минуте, реализовав пенальти, а затем забил с игры на 72-й минуте.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа на выезде встретится с «Мальоркой» 4 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в домашнем матче сыграют с «Барселоной».