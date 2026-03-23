«Можно было подумать, что играет «Барселона». Булыкин — о победе «Локо» над «Акроном»
Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7' 1:1 Аревало – 14' 2:1 Руденко – 23' 3:1 Бакаев – 26' 4:1 Воробьёв – 29' 5:1 Батраков – 39'
Удаления: нет / Эшковал – 70'
«Локомотив» хотел порадовать болельщиков после вылета из Кубка. Выставили боевой состав с Воробьёвым в атаке. И так хорошо взаимодействовали в первом тайме, что можно было подумать, что играет «Барселона». Наверное, «Акрон» сыграл ниже своих возможностей, а «Локомотив» был реально хорошо настроен — залетали все голы.
Команда была хороша в первом тайме. Во втором, конечно, всё немного поменялось: заменили лидеров и был уже не такой яркий футбол. Но первый тайм всем очень понравился», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
