«Можно было подумать, что играет «Барселона». Булыкин — о победе «Локо» над «Акроном»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Акроном». Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу москвичей.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Локомотив» хотел порадовать болельщиков после вылета из Кубка. Выставили боевой состав с Воробьёвым в атаке. И так хорошо взаимодействовали в первом тайме, что можно было подумать, что играет «Барселона». Наверное, «Акрон» сыграл ниже своих возможностей, а «Локомотив» был реально хорошо настроен — залетали все голы.

Команда была хороша в первом тайме. Во втором, конечно, всё немного поменялось: заменили лидеров и был уже не такой яркий футбол. Но первый тайм всем очень понравился», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Сборная 22-го тура РПЛ. Звёзды «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» не пощадили никого
Сборная 22-го тура РПЛ. Звёзды «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» не пощадили никого
