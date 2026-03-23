Дмитрий Булыкин оценил чемпионские перспективы «Локомотива» в РПЛ

Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил чемпионские перспективы «Локомотива» в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, «Локомотив» может побороться за чемпионство, но будет тяжело это сделать. Тем более у «Локомотива» есть ещё игра с «Зенитом». Всё возможно. Учитывая, что «Краснодар» и «Зенит» иногда неожиданно проигрывают свои матчи, но и «Локомотив» не всегда выигрывает. А если будут показывать такую игру, как с «Акроном», то «Локомотив» может и догнать лидеров, но сделать это будет очень тяжело», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

