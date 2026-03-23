Гвардиола назвал три лучших футбольных клуба в Европе, не упомянув «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал три лучших европейских футбольных клуба и не включил в этот список свою команду.

«Арсенал», «Бавария» и, может быть, «Барселона» – лучшие команды Европы на данный момент», – приводит слова Гвардиолы AS.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» со счётом 2:0 в финале Кубка английской лиги, который состоялся вчера, 22 марта. Дублем у «Ман Сити» отметился Нико О'Райли. Данный трофей стал пятым подобным для Гвардиолы во главе «горожан».

«Арсенал», «Бавария» и «Барселона» лидируют в своих национальных чемпионатах, а также являются участниками 1/4 финала Лиги чемпионов.