В Никарагуа назвали уникальным матч со сборной России в Краснодаре

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес высказался о предстоящей встрече со сборной России, которая состоится 27 марта в Краснодаре.

«Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня, которые выступают за большие клубы в России и Европе. Для нас играть против них — большая честь, но мы также хотим показать своё качество и свой прогресс в футболе. Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе с болельщиками, которые любят футбол.

Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина, Уругвай, Парагвай. Но Россия — первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это обстоятельство придаёт игре уникальное, особое значение», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.