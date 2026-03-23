Полузащитник сборной Никарагуа: было бы здорово забить Сафонову!

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес ответил на вопрос, кого знает из состава сборной России.

«Самый очевидный пример, который я знаю, — это Сафонов. Возможность сыграть против вратаря такого уровня, победителя Лиги чемпионов из одного из лучших клубов мира, — это привилегия.

Конечно, было бы здорово забить гол такому вратарю, как Сафонов, и вообще такой команде, как Россия. Когда играешь против таких команд, футболистов высшего уровня, понимаешь, что это отличная возможность показать себя — ведь за тобой, вероятно, наблюдает много людей в футбольном мире», — сказал Монтес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.