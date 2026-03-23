Стала известна зарплата Гризманна в случае перехода в «Орландо Сити» — Хокинс

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн будет зарабатывать около € 10 млн в год в случае своего перехода в клуб МЛС «Орландо Сити», сообщает журналист Фабрис Хокинс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что контракт между футболистом и клубом фактически согласован. Американская команда изначально хотела оформить переход ещё в марте, однако тогда было принято решение оставить нападающего в «Атлетико» до конца сезона, чтобы он помог команде в текущем розыгрыше. В ближайшие сутки Гризманн должен отправиться в США для завершения всех формальностей и согласования финальных деталей сделки.

По окончании соглашения с мадридским клубом он покинет команду в статусе свободного агента и затем присоединится к «Орландо Сити».