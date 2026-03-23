Игрок сборной Никарагуа ответил, какого результата ожидает от матча с командой России

Полузащитник сборной Никарагуа и бельгийского клуба «РВД Моленбек» Хакоб Монтес рассказал о настрое своей национальной команды на товарищеский матч с Россией. Команды встретятся 27 марта на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Как профессиональный футболист я всегда настроен на победу. Мы очень уважаем российский футбол, но, если не верить в свою победу, какой смысл играть? Мы знаем, на что способна Россия, и отдаём себе отчёт, что это будет очень сложный матч для нас», — сказал Хакоб Монтес в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, на мартовском сборе команда России также встретится со сборной Мали.