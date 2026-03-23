Защитник «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на непопадание в финальный список сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Когда попадаешь в расширенный список сборной, то ты понимаешь, что это не финальный список. Поэтому ждёшь финального решения. В данном случае не попал. Тренерский штаб так решил. Просто принимаешь и всё. Общения с тренерским штабом не было», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.