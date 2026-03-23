Булыкин: «Спартак» и ЦСКА обгонят «Балтику» по итогам сезона РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался о перспективах «Балтики», а также московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

«Пока чемпионат складывается так, что «Балтика» будет намного ниже. И команды посерьёзнее догонят «Балтику» и перегонят её. Я имею в виду и «Спартак», и ЦСКА, и, думаю, даже «Динамо» уже где-то рядом подбирается», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 22 матчей чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков. «Балтика» располагается на четвёртой строчке (42 очка). ЦСКА – пятый (39), «Спартак» – шестой (38). «Динамо» занимает девятое место (30).