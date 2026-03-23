Сафонов и Головин присоединятся к сборной России позже остальных игроков

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отправлении сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и хавбек «Монако» Александр Головин присоединятся к национальной команде позже других игроков.

«Днём 23 марта российская команда отправилась в Краснодар почти в полном составе. Матвей Сафонов и Александр Головин присоединятся к сборной уже на учебно-тренировочной базе «Четук», где россияне продолжат подготовку к матчам.

Во вторник, 24 марта, у сборной России запланирована открытая для представителей СМИ тренировка на базе в Четуке, а 26 марта вечером россияне проведут предматчевые тренировку и пресс-конференцию на стадионе ФК «Краснодар», — сообщается на официальном сайте РФС.