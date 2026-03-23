Максим Петров прокомментировал дебютный вызов в сборную России

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров прокомментировал дебютный вызов во взрослую сборную России по футболу. Игрок попал в окончательный состав на мартовский сбор. Ранее он выступал за молодёжную и юношеские национальные команды России.

— Приехал с радостными чувствами. Сделать фотографию эту спустя 10 лет на том же месте и надеть футболку с эмблемой сборной — это очень радостное и прекрасное чувство, — сказал Максим Петров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

Материалы по теме
Мамаев прокомментировал невызов Соболева в сборную России на матчи с Мали и Никарагуа
