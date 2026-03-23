Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С каждым днём становится лучше». Роналду показал процесс восстановления после травмы

Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился процессом своего восстановления после полученной травмы.

Футболист опубликовал фото из спортзала на своей странице в социальной сети Х и подписал их: «С каждым днём становится лучше».

Фото: Из личного архива Роналду

Роналду получил травму в матче саудовской Про-Лиги с клубом «Аль-Фейха» (3:1) и отправился на лечение в Мадрид (Испания).

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал четыре результативные передачи.

После 26 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 67 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android