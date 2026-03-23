Соболев опубликовал пафосное видео в честь попадания в «Клуб 100»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев посвятил новую публикацию в соцсетях тому, что забил 100-й гол в российском футболе. Этот мяч позволил форварду войти в так называемый «Клуб 100». Соболев отличился в матче с московским «Динамо» (3:1), который состоялся в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Интересно, что несколько недель назад Соболев уже отмечал, что забил 100 голов, однако тогда на его счету было лишь 98 мячей, которые идут в зачёт. Соболев просчитался, так как включил в свой актив мячи, забитые в 1/32 финала Кубка России ещë в 2017 году, однако в зачëт для попадания в «Клуб 100» идут только голы с 1/16 финала.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 21 матча. Команда отстаёт от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Материалы по теме
Мамаев прокомментировал невызов Соболева в сборную России на матчи с Мали и Никарагуа
Комментарии
