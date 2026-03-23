ЦСКА опубликовал полный список игроков клуба, вызванных в свои национальные команды

Фото: ПФК ЦСКА

Футболисты Матвей Кисляк, Кирил Глебов, Данил Круговой, Иван Обляков и Дмитрий Баринов готовятся к матчам с Никарагуа и Мали в первой сборной России.

Кирилл Данилов, Максим Воронов и Глеб Пополитов в составе молодёжной сборной сыграют с Узбекистаном и Иорданией.

Артём Бандикян готовится к матчу с Беларусью в сборной Армении.

Матия Попович вызван в молодёжную сборную Сербии на встречу с Кыргызстаном.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

После 22 матче в чемпионате России ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.