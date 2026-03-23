Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА опубликовал полный список игроков клуба, вызванных в свои национальные команды

ЦСКА опубликовал полный список игроков клуба, вызванных в свои национальные команды
Комментарии

ЦСКА опубликовал список игроков клуба, вызванных в свои национальные команды.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Футболисты Матвей Кисляк, Кирил Глебов, Данил Круговой, Иван Обляков и Дмитрий Баринов готовятся к матчам с Никарагуа и Мали в первой сборной России.

Кирилл Данилов, Максим Воронов и Глеб Пополитов в составе молодёжной сборной сыграют с Узбекистаном и Иорданией.

Артём Бандикян готовится к матчу с Беларусью в сборной Армении.

Матия Попович вызван в молодёжную сборную Сербии на встречу с Кыргызстаном.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

После 22 матче в чемпионате России ЦСКА набрал 39 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android