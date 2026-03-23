Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Балтика» в РПЛ сезона-2025/2026
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Наиболее вероятный расклад для «Балтики» — четвёртое место по итогам сезона. Вероятность такого исхода — 30,2%.
Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Балтики»:
- первое место — 0,5%;
- второе место — 3,9%;
- третье место — 19,9%;
- четвёртое место — 30,2%;
- пятое место — 26,2%;
- шестое место — 17,2%;
- седьмое место — 2,0%;
Напомним, по итогам 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
