Суперкомпьютер предсказал, какое место займёт «Балтика» в РПЛ сезона-2025/2026

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на Мир Российскую Премьер-Лигу сезона-2025/2026. В частности, искусственный интеллект оценил шансы калининградской «Балтики» занять то или иное место в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Наиболее вероятный расклад для «Балтики» — четвёртое место по итогам сезона. Вероятность такого исхода — 30,2%.

Вероятность занять конкретное итоговое место в РПЛ для «Балтики»:

первое место — 0,5%;

второе место — 3,9%;

третье место — 19,9%;

четвёртое место — 30,2%;

пятое место — 26,2%;

шестое место — 17,2%;

седьмое место — 2,0%;

Напомним, по итогам 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.