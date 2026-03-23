Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство после 22 туров

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

По полученным данным, «Зенит» хоть и не догнал «Краснодар» в турнирной таблице, но вырвался в фавориты (59% против 38% у «Краснодара»).

После 22 матчей в чемпионате России «Краснодар» набрал 49 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 48 очков.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Ахматом» 4 апреля, а «Зенит» в этот же день в домашнем матче встретится с «Крыльями Советов». Также командам предстоит встретиться между собой в 24-м туре.