Костанца: смотря на состав «Крыльев», не понимаю, как мы можем вылететь из РПЛ

Костанца: смотря на состав «Крыльев», не понимаю, как мы можем вылететь из РПЛ
Бразильский полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о турнирных амбициях самарского клуба. Футболист не верит, что его команда может вылететь из Мир РПЛ по итогам текущего сезона. Сейчас «Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице.

— Скажу честно, смотря на команду и на состав, не понимаю, как мы можем упасть в Первую лигу. Уверен, что хорошо проведём заключительную часть сезона и не вылетим из РПЛ.

Думаю, что главное изменение после прихода нового тренера — смена системы. Раньше мы играли в четыре защитника, а сейчас выходим в пять. Это основное различие с прошлым сезоном. Ну и плюс изменилась манера игры, мы стали действовать агрессивнее как с мячом, так и без него. Думаю, это все заметили. Перестраиваться не было сложно, но на любые изменения нужно время. Мы должны быть гибкими, выполнять требования главного тренера и подниматься в турнирной таблице как можно выше, — сказал Костанца в эфире телеканала «Матч Премьер».

