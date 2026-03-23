Суперкомпьютер Opta определил команды, которые вылетят из РПЛ по итогам сезона

Суперкомпьютер Opta после 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги назвал команды, которые напрямую покинут турнир по итогам нынешнего сезона.

По полученным данным, «Сочи» займёт последнее, 16-е место с вероятностью в 97,5%. На предпоследней, 15-й строчке окажется «Оренбург» (45,5%).

После 22 матчей в чемпионате России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на 15-й строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 49 очков.

В следующем туре «Сочи» сыграет в домашнем матче с казанским «Рубином» 6 апреля, а «Оренбург» встретится с московским «Динамо» 4 апреля.