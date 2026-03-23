Желудков: чемпионская гонка решится в Петербурге, когда «Зенит» сыграет «Краснодаром»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ между «Краснодаром» и сине-бело-голубыми.

«Особо так ничего не понравилось по игре. «Зенит» сыграл строго в обороне и не дал «Динамо» создать моменты. Сами забили не такие 100-процентные голы, но забили — молодцы! Главное — не отпускать «Краснодар».

Чемпионская гонка решится в Питере, когда «Зенит» будет играть с «Краснодаром». Нужно выигрывать, тогда будет перевес в два очка. Думаю, ни «Зенит», ни «Краснодар» больше не будут проигрывать в РПЛ. Всё решится в этой игре», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Командам предстоит встретиться между собой в 24-м туре.

