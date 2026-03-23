Легенда «Зенита» Желудков посоветовал Соболеву обратиться к психологу

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.

«Пока у Соболева прёт, он забивает почти в каждой игре. Нормально, пусть забивает. Он клоун, потому что маску надел в матче со «Спартаком», сейчас нырнул в матче с «Динамо». Чуть дотронулись — он сразу прыгнул. Надо сходить к психологу», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 29 встреч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 48 очков.

Материалы по теме
Игонин — о Соболеве: своё место в основном составе «Зенита» он уступать не собирается
