Желудков: Мойзес поймал звёздочку, за конфликт с Челестини надо поставить на место

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал ситуацию с защитником ЦСКА Мойзесом и тренером команды Фабио Челестини. Конфликт между игроком и тренером возник в раздевалке после разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) в Фонбет Кубке России. Причиной спора стало нарушение субординации, Мойзес при всей команде усомнился в компетентности Челестини.

«Мойзес поймал какую-то звёздочку. Надо, конечно, на место поставить. Конфликт с Челестини? Это вообще ни в какие ворота. Что он из себя там возомнил? Его удаляют чуть ли не в каждой игре. Немножко тоже есть проблемы с головой. Надо провериться», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.