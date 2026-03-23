Желудков: Мойзес поймал звёздочку, за конфликт с Челестини надо поставить на место

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал ситуацию с защитником ЦСКА Мойзесом и тренером команды Фабио Челестини. Конфликт между игроком и тренером возник в раздевалке после разгромного поражения от «Краснодара» (0:4) в Фонбет Кубке России. Причиной спора стало нарушение субординации, Мойзес при всей команде усомнился в компетентности Челестини.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Мойзес поймал какую-то звёздочку. Надо, конечно, на место поставить. Конфликт с Челестини? Это вообще ни в какие ворота. Что он из себя там возомнил? Его удаляют чуть ли не в каждой игре. Немножко тоже есть проблемы с головой. Надо провериться», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

