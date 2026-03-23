«Ужас. Это ошибка». Мажич — о пенальти в ворота «Динамо» Мх в матче с «Зенитом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич раскритиковал решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом» (1:0), с которого был забит единственный мяч в игре.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

— Когда вы увидели этот момент, какой была ваша реакция?
— Ужас. Я был удивлён, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям, — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Арбитр Павел Кукуян не получил назначения на матчи 22‑го туре Мир Российской Премьер-Лиги. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Зенит» встретится с московским «Спартаком» 8 апреля.

