Пабло Лонгория покинул пост президента «Марселя»

Марсельский «Олимпик» на официальном сайте объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Пабло Лонгорией, который занимал пост президента клуба.

«Олимпик» Марсель выражает признательность Пабло Лонгории за его преданность, страсть и усердную работу на протяжении последних шести лет в клубе. Клуб искренне желает ему дальнейших успехов в его будущих начинаниях.

Пабло Лонгория благодарит «Олимпик» Марсель за оказанное ему доверие на протяжении этих шести сезонов и выражает глубокую признательность всему персоналу, игрокам и болельщикам, которые были частью этого приключения», — сказано в сообщении провансальцев.

На данный момент «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.