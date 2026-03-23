«Севилья» уволила Матиаса Алмейду после 15 поражений в 32 матчах

«Севилья» объявила об увольнении Матиаса Алмейды с поста тренера. 52-летний аргентинец и его помощники освобождены от занимаемых должностей. Алмейда возглавил команду прошлым летом, за это время «Севилья» провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Разность голов составила 43:52.

На данный момент клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 31 очком. До зоны вылета три очка. В последних двух встречах команда потерпела поражения от «Барселоны» (2:5) и «Валенсии» (0:2). В первом круге «Севилья» одержала победу над «Барселоной» со счётом 4:1.

Ранее в середине прошлого года московский ЦСКА проявлял интерес к Алмейде, однако назначение не состоялось.

Материалы по теме
Голевая перестрелка «Реала» и «Атлетико», Кучеров оторвался от Макдэвида. Главное к утру
