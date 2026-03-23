Желудков: Гонду оказался незабивным в ЦСКА, никак не может разразиться на голы

Чемпион СССР 1984 года в составе санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков поделился мнением о нынешнем уровне игры нападающего Лусиано Гонду, который прошлой зимой перешёл из клуба с берегов Невы в ЦСКА.

«Трудно сказать, что происходит с ЦСКА. Были в порядке. Самая быстрая команда в чемпионате. Пришёл Баринов — тоже что-то нарушилось. Взяли Гонду из «Зенита», который оказался незабивным. Соболев стал забивать, а Лусиано никак не может разразиться на голы», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона аргентинец забил два гола и отдал две голевые передачи.