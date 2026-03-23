Тренер «Арсенала» Артета: в матче с «Ман Сити» у нас были свои моменты, мы их упустили

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ход финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

«В этой игре были разные моменты. В первом тайме, думаю, у нас случались действительно хорошие эпизоды, считаю, что мы оказались лучшей командой. Мы находились ближе к победе и должны были вести со счётом 1:0, это изменило бы ход матча.

Во втором тайме у нас появились проблемы, особенно в первые 18-20 минут, с тем, чтобы выбраться из блока, лучше прессинговать соперника и контролировать мяч после отборов. Затем мы неожиданно потеряли мяч, и через три минуты они забили ещё один гол при похожих обстоятельствах. В этом нужно отдать должное сопернику: их футболисты так хороши в такие моменты и умеют пользоваться этим. У нас были свои моменты, мы их упустили, и мы должны это принять», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Минус трофей у «Арсенала»! «Сити» покарал Кепу за жуткую ошибку и спас сезон Гвардиолы
