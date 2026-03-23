Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
На матч Россия — Никарагуа продано около 20 тысяч билетов

Около 20 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча пройдёт 27 марта в Краснодаре на стадионе одноимённого клуба.

«На матч между сборными России и Никарагуа реализовано около 20 тысяч билетов. Коммерческая вместимость стадиона в Краснодаре составляет 33 000 зрителей», — приводит слова представителя пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) «РИА Новости Спорт»

После игры в Краснодаре сборная России 31 марта проведёт товарищескую встречу с командой Мали в Санкт-Петербурге. Сборная Мали дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций 2025 года, где уступила будущему финалисту Сенегалу. В рейтинге ФИФА сборная Никарагуа занимает 131-е место, Россия находится на 36-м, а Мали — на 54-м.

С конца февраля 2022 года команда России отстранена от международных соревнований по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С тех пор сборная проводит только товарищеские матчи.

