Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Динамо» в турнирной таблице РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского «Динамо» занять то или иное место в итоговой таблице Мир Российской Премьер-Лиги. После 22 туров команда располагается на девятом месте с 30 набранными очками.
Какое место в РПЛ займёт «Динамо» по итогам сезона-2025/2026 РПЛ (Opta, 23 марта):
четвёртое место: 0,2%;
пятое место: 1,5%;
шестое место: 8,7%;
седьмое место: 48%;
восьмое место: 26,9%;
девятое место: 14,7%;
10-е место: 1,8%;
11-е место: 0,2%
По оценке суперкомпьютера, вероятность того, что бело-голубые завершат чемпионат в тройке призёров либо на 12-м месте и ниже, отсутствует. В четырёх матчах после рестарта РПЛ команда одержала три победы и уступила лишь «Зениту» (1:3).