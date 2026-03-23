Суперкомпьютер предсказал итоговое место «Динамо» в турнирной таблице РПЛ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы московского «Динамо» занять то или иное место в итоговой таблице Мир Российской Премьер-Лиги. После 22 туров команда располагается на девятом месте с 30 набранными очками.

Какое место в РПЛ займёт «Динамо» по итогам сезона-2025/2026 РПЛ (Opta, 23 марта):

четвёртое место: 0,2%;

пятое место: 1,5%;

шестое место: 8,7%;

седьмое место: 48%;

восьмое место: 26,9%;

девятое место: 14,7%;

10-е место: 1,8%;

11-е место: 0,2%

По оценке суперкомпьютера, вероятность того, что бело-голубые завершат чемпионат в тройке призёров либо на 12-м месте и ниже, отсутствует. В четырёх матчах после рестарта РПЛ команда одержала три победы и уступила лишь «Зениту» (1:3).