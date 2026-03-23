«Хотелось отыграться». Умяров — о вылете из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат двухматчевого противостояния с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой бело-голубых со счётом 5:2. В ответной игре «Спартак» одержал победу (1:0), но в финал Пути РПЛ Кубка России вышло «Динамо».

«Хотелось попытаться отыграться в противостоянии с «Динамо» в Кубке. Было неприятное поражение в первой игре. Хочется сказать, наверное, что всё, что создало «Динамо», всё залетело. Конечно, неприятно после таких игр. Хотелось вернуться.

Как минимум позитив тоже нужно находить. Ответный матч с «Динамо» — первая игра «на ноль». Это первая игра практически без моментов у соперника. Понятно, что у «Динамо» были другие задачи. Но мы знаем «Динамо» как довольно атакующую, хорошую команду, которая имеет качественных футболистов впереди, которые должны были создать моменты», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.