Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотелось отыграться». Умяров — о вылете из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат двухматчевого противостояния с «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первый матч закончился победой бело-голубых со счётом 5:2. В ответной игре «Спартак» одержал победу (1:0), но в финал Пути РПЛ Кубка России вышло «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Хотелось попытаться отыграться в противостоянии с «Динамо» в Кубке. Было неприятное поражение в первой игре. Хочется сказать, наверное, что всё, что создало «Динамо», всё залетело. Конечно, неприятно после таких игр. Хотелось вернуться.

Как минимум позитив тоже нужно находить. Ответный матч с «Динамо» — первая игра «на ноль». Это первая игра практически без моментов у соперника. Понятно, что у «Динамо» были другие задачи. Но мы знаем «Динамо» как довольно атакующую, хорошую команду, которая имеет качественных футболистов впереди, которые должны были создать моменты», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android