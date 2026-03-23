«Поражение или ничья — это неизбежно». Артета — после проигрыша в финале Кубка лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил, может ли повлиять на его команду в долгосрочной перспективе поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги.

«К этому моменту мы сыграли уже 50 матчей [в сезоне], поэтому поражение или ничья — это неизбежное следствие, рано или поздно это должно случиться, и если это как-то влияет на тебя, то ты не готов отыграть 70 встреч. На нас это не повлияло, мы должны доказать это. Хорошо, что у нас уже есть недавний опыт того, как мы реагировали на подобное, и я уверен, что мы сделаем это снова», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Команда Микеля Артеты с 70 очками возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги по итогам 31 матча, её ближайшим преследователем являются «горожане» с 61 очком после 30 игр.