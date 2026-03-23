The Touchline назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по состоянию на март

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Об этом сообщает The Touchline в соцсети X, ссылаясь на коэффициенты букмекеров. По данным источника, в топ-5 также входит другой игрок сине-гранатовых Педри.

Обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года по состоянию на сегодня, согласно коэффициентам (The Touchline, 23 марта):

1. Ламин Ямаль («Барселона»).

2. Гарри Кейн («Бавария»).

3. Килиан Мбаппе («Реал»).

4. Педри («Барселона»).

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне Ламин Ямаль забил 21 гол и оформил 16 результативных передач в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 73 очками, а в Лиге чемпионов УЕФА вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Атлетико».