Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
The Touchline назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по состоянию на март

The Touchline назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по состоянию на март
Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Об этом сообщает The Touchline в соцсети X, ссылаясь на коэффициенты букмекеров. По данным источника, в топ-5 также входит другой игрок сине-гранатовых Педри.

Обновлённый рейтинг претендентов на «Золотой мяч» 2026 года по состоянию на сегодня, согласно коэффициентам (The Touchline, 23 марта):

1. Ламин Ямаль («Барселона»).
2. Гарри Кейн («Бавария»).
3. Килиан Мбаппе («Реал»).
4. Педри («Барселона»).
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне Ламин Ямаль забил 21 гол и оформил 16 результативных передач в 40 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 73 очками, а в Лиге чемпионов УЕФА вышли в четвертьфинал, где сыграют с «Атлетико».

Материалы по теме
Как «Барса» не пропустила?! На её ворота убегали вчетвером — и простили!
Как «Барса» не пропустила?! На её ворота убегали вчетвером — и простили!
