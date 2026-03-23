У Сперцяна лучший показатель по результативным действиям в РПЛ со времён Халка

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян достиг отметки в 25 результативных действий в 22 встречах текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Этот показатель является лучшим после 22 сыгранных матчей со времён нападающего санкт-петербургского «Зенита» Халка в сезоне-2015/2016 (27). Данные приводит Opta Sports.

Сперцяну осталось всего два очка до рекорда «Краснодара» по результативным действиям за сезон. Этот рекорд принадлежит экс-игроку клуба Фёдору Смолову, который в сезоне-2015/2016 оформил 27 результативных действий.

После 22 туров РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, заработав 49 очков. Команда опережает «Зенит», который находится на втором месте, на одно очко.