Желудков: не нравится стиль игры Талалаева в «Балтике»

Чемпион СССР 1984 года в составе санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков оценил нынешний стиль игры калининградской «Балтики» под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

«Балтика» хорошо играет в обороне. Но мне не нравится стиль игры Талалаева. Думаю, что первые два места разделят «Зенит» и «Краснодар». Третье — ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Балтика». Вот четыре могут бороться за третье место. Но, думаю, «Балтика» тоже займёт четвёртое место, не выше», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На данный момент балтийцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.