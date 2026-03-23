У тренера «Тоттенхэма» Тудора умер отец. Он узнал об этом после поражения от «Ноттингема»
У главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Игора Тудора умер отец Марио Тудор. Об этом сообщает аккаунт «шпор» в социальной сети X.

Специалист узнал об этом после поражения своей команды от «Ноттингем Форест» (0:3) во встрече 31-го тура английской Премьер-лиги. Тренер не явился на послематчевую пресс-конференцию по семейным причинам, вместо него на вопросы прессы отвечал его помощник Бруно Сальтор.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45'     0:2 Гиббс-Уайт – 62'     0:3 Авонийи – 87'    

«Тоттенхэм Хотспур» в соцсетях выразил соболезнования тренеру команды и поддержал его семью.

На данный момент лондонская команда с 30 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

