Слишкович ответил на слова Соболева про человека-паразита в «Спартаке» и плохого мальчика

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович ответил на слова нападающего «Зенита» Александра Соболева, который ранее заявил, что боснийский специалист убрал его из состава красно-белых под влиянием «человека-паразита» в клубе, фамилию которого не стал называть.

«Это ситуация была два года назад. И он всё ещё про это думает. Ему лучше сконцентрироваться на своей работе. Сейчас у него хорошо идёт, он наконец начал забивать. Про него я говорил, что в душе он хороший парень, я уверен. Когда он говорит про плохого мальчика, то это хорошо на поле, когда он злой, он показывает свой максимум. Перед Калининградом было собрание. Мои ассистенты провели собрание, спрашивали, вернём его или нет? Команда сказала свое решение, вы его видели.

Про кого он думает, говоря про паразитов, я не знаю, но я могу сказать, что это моё решение. Сделал бы я это снова? Да. И я бы поставил точку на этом. Мне уже не 15, не 20 лет, чтобы вспомнить, что было два года назад, о чём я уже говорил. Лучше ему смотреть вперёд, а не в прошлое. Вещи, которые были в клубе, остаются в клубе», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».