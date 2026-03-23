«ПСЖ» просит отложить матч Лиги 1 из-за четвертьфиналов Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Французский «ПСЖ» обратился с просьбой к Профессиональной футбольной лиге (LFP) отложить матч 29-го тура Лиги 1 с «Лансом», запланированный на 11 апреля, сообщает L’Équipe. Парижский клуб хочет перенести встречу, которая должна пройти между их четвертьфиналами Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Эти матчи состоятся 8 и 14 апреля.

Совет директоров LFP соберётся в ближайшее время для принятия решения по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что тренер «Ланса» Пьер Саж выступает против переноса матча, что может повлиять на решение LFP.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел лондонский «Челси» (5:2, 3:0).