Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» просит отложить матч Лиги 1 из-за четвертьфиналов Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Комментарии

Французский «ПСЖ» обратился с просьбой к Профессиональной футбольной лиге (LFP) отложить матч 29-го тура Лиги 1 с «Лансом», запланированный на 11 апреля, сообщает L’Équipe. Парижский клуб хочет перенести встречу, которая должна пройти между их четвертьфиналами Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем». Эти матчи состоятся 8 и 14 апреля.

Совет директоров LFP соберётся в ближайшее время для принятия решения по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что тренер «Ланса» Пьер Саж выступает против переноса матча, что может повлиять на решение LFP.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел лондонский «Челси» (5:2, 3:0).

Материалы по теме
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android