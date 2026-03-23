Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира — 2014 Марио Гётце продлит контракт с «Айнтрахтом» — Плеттенберг

Чемпион мира — 2014 Марио Гётце продлит контракт с «Айнтрахтом» — Плеттенберг
Комментарии

Полузащитник Марио Гётце в ближайшее время продлит контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, футболист согласовал с клубом трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2027 года. Стороны уже обо всём договорились в устной форме, а в ближайшие дни о заключении соглашения объявят официально.

В текущем сезоне Марио Гётце провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Срок действия нынешнего контракта игрока с командой рассчитан до июня 2026 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android