Чемпион мира — 2014 Марио Гётце продлит контракт с «Айнтрахтом» — Плеттенберг

Полузащитник Марио Гётце в ближайшее время продлит контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, футболист согласовал с клубом трудовой договор, срок действия которого будет рассчитан до лета 2027 года. Стороны уже обо всём договорились в устной форме, а в ближайшие дни о заключении соглашения объявят официально.

В текущем сезоне Марио Гётце провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Срок действия нынешнего контракта игрока с командой рассчитан до июня 2026 года.