«Это асфальт. Его надо срочно менять». Слишкович — о поле на стадионе «Оренбурга»

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о состоянии газона на стадионе «Газовик», где оренбуржцы проводят домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги.

«Пять лет назад поле в Оренбурге было ужасным, если ты не знаком с ним, как знаком «Оренбург», потому что они тренируются там. Сейчас, уже год-два, нет искусственного поля. Это асфальт. Там тренируются все, от академии до женской команды.

Это поле, которое надо срочно менять, и это поле, которое не помогает ни сопернику, ни «Оренбургу». Это не поле. Возьмите, например, «Янг Бойз». Искусственное поле меняется каждый год. Только в России думают, что может такое поле служить четыре-пять лет. Если ты играешь в РПЛ, ты должен менять это поле каждый год», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
