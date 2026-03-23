Слишкович обвинил Станковича в неправильном использовании Ливая Гарсии в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что сербский специалист Деян Станкович неправильно использовал нападающего красно-белых Ливая Гарсию. Форвард перебрался в московский клуб из греческого АЕКа в феврале 2025-го.

«Он всегда играл центрального нападающего. Они его купили на эту позицию. Если не ошибаюсь, он везде играл у Станковича, только не там. Если его взяли на позицию нападающего, то пусть он там и играет. По моему мнению, он игрок только этой позиции

И если тебя постоянно ставят на некомфортную тебе позицию, ты там не забиваешь голы, болельщики начинают на тебя давить, он начинает нервничать, на тренировке нервничает и не показывает себя на 100%, приезжает на игру и тоже не может показать себя на 100%», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».