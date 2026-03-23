Экс-тренер «Балтики» Низовцев оценил шансы команды на медали РПЛ

Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев оценил шансы калининградцев на попадание в топ-3 Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026.

«У «Балтики» есть перспективы претендовать на медали, особенно после двух последних матчей и победы над ЦСКА в том числе. Это прямой соперник «Балтики» в борьбе за третье место. Если дальше «Балтика» будет играть так же, очки продолжат прибавляться. Отставание от третьего «Локомотива» — два очка, а будет ещё и очная встреча. У «Балтики» действительно есть шансы на медали РПЛ. Ребята раскрепощены, выполняют установку тренера, не боятся соперников и гостевых матчей», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 22 туров «Балтика» занимает четвёртое место в таблице чемпионата России. В активе новичков РПЛ 42 очка. С «Локомотивом» калининградцы встретятся в 29-м туре 10 мая.

