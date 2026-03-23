Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии, его заменил Николо Камбьяги из «Болоньи». Об этом сообщает официальный сайт Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Футболист Федерико Кьеза, состояние которого было оценено по прибытии в Федеральный технический центр, был признан недоступным для участия в следующих двух матчах и по согласованию с клубом покинул тренировочный лагерь национальной команды. Вместо него был вызван игрок «Болоньи» Николо Камбьяги», — сказано в сообщении FIGC.

26 марта сборная Италии встретится с командой Северной Ирландии в полуфинале стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира — 2026. В случае прохода в следующую стадию «Скуадра адзурра» сыграет с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.