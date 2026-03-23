Максим Низовцев: в «Спартаке» на Сауся смотрят через призму денег, он стал заложником

Бывший главный тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о нынешнем положении полузащитника Владислава Сауся, который ранее перешёл из калининградской команды в «Спартак».

«В последних двух матчах на позиции Сауся играл Чивич. К тому же зимой приобрели молодого Рядно, который не только закрыл бровку в обороне, но и в последней игре ещё и гол забил, выйдя на замену. Отряд не заметил потери бойца.

Сам же Саусь в «Спартаке» стал заложником заплаченной за него суммы. От него ждали очень много, а в первых играх Владислав этого не показал. Конечно, на него будут смотреть через призму этих денег. Он хороший футболист, но он стал заложником своей трансферной стоимости. Согласен и с тем, что Саусь лучше подходит под игру «Балтики» Талалаева, чем под футбол «Спартака». Но давайте не будем ставить на нём крест — посмотрим, как адаптируется в новой команде», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.