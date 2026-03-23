Арбитр Федотов заявил, что судья неправильно удалил футболиста «Сочи» в игре с «Балтикой»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал судью Станислава Матвеева за удаление защитника «Сочи» Кирилла Заики в матче 22-го тура РПЛ с «Балтикой», где калининградцы одержали разгромную победу (4:0).

«Здесь мы увидели дебют Станислава Матвеева. И тут же – единственную отрицательную оценку в туре.

На 40-й минуте в пограничном моменте он правильно показал жёлтую карточку Чивичу. Тут можно было думать о красной, но всё-таки расстояние было коротким, а нога сначала пошла щекой, а не шипами. Будь наоборот – было бы удаление. Однако он сам в моменте показал жёлтую – нормальное решение.

На 82-й минуте он верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи», но только после просмотра VAR. Игрок гостей попал рукой сопернику по лицу. Сам он не увидел, потому что остался в обратной диагонали и не успел за подачей. Оценку за это снижать не буду, тем более потом он разобрался быстро.

А вот на 90+5-й минуте не снизить уже не получится. Он показал красную Кириллу Заике, его позвали к монитору, но он зачем-то стал просить другой ракурс. Именно ракурс из дальних ворот его и сбил. Там не было фола последней надежды, так как слева был игрок «Сочи», он был даже впереди и мог вступить в единоборство. Вопрос здесь не в оценке, а в том, что в простой ситуации у монитора он не разобрался. Это проблема – даже после подсказки VAR он оставил своё первоначальное решение в силе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.