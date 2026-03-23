Трент извинился перед тренером и командой за опоздание на тренировку — The Athletic

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд извинился за опоздание на одну из тренировок команды, что привело к его отсутствию в основном составе в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2), сообщает The Athletic. Футболист вышел на поле на 64-й минуте и сделал голевую передачу.

По информации источника, Трент извинился перед тренером Альваро Арбелоа, капитаном Даниэлем Карвахалем и остальными партнёрами по команде. Источники отмечают, что защитник поступил «как джентльмен».

В текущем сезоне Трент провёл 14 встреч в Ла Лиге и сделал три голевые передачи.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке с 57 очками.