Трент извинился перед тренером и командой за опоздание на тренировку — The Athletic
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд извинился за опоздание на одну из тренировок команды, что привело к его отсутствию в основном составе в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2), сообщает The Athletic. Футболист вышел на поле на 64-й минуте и сделал голевую передачу.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

По информации источника, Трент извинился перед тренером Альваро Арбелоа, капитаном Даниэлем Карвахалем и остальными партнёрами по команде. Источники отмечают, что защитник поступил «как джентльмен».

В текущем сезоне Трент провёл 14 встреч в Ла Лиге и сделал три голевые передачи.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке с 57 очками.

